ルイヴィトン　長財布　ダミエ

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商品詳細
ヴィトンの長財布、ダミエ、ジッピーウォレットです。写真のように少し破れなどあります。カード入れがたくさんあり、小銭入れはファスナーになっており使いやすいと思います。擦れや汚れがありますので抵抗のある方はご遠慮ください。中古品にご理解がある方よろしくお願いいたします。即購入可能です。
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