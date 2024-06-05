ルイヴィトン　長財布　ダミエ

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ヴィトンの長財布、ダミエ、ジッピーウォレットです。写真のように少し破れなどあります。カード入れがたくさんあり、小銭入れはファスナーになっており使いやすいと思います。擦れや汚れがありますので抵抗のある方はご遠慮ください。中古品にご理解がある方よろしくお願いいたします。即購入可能です。