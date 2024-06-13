ZARA ザラ エンブロイダリーブラウス フラワー刺繍 ホワイト コットン

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ZARAザラエンブロイダリーブラウスフラワー刺繍ホワイト花の刺繍がかわいいザラのエンブロイダリーブラウスです。ふわっとしたお袖もかわいい♡透け感 ややあり伸縮性 なし裏 地 なし厚 み 普通肩幅 57㎝袖丈 41㎝身幅 50㎝着丈 55㎝平置きでの採寸です。☆汚れ、キズも無く美品です。☆ご覧いただきありがとうございます♫他にも沢山服を出品していますので、ぜひご覧下さい。↓#森ねこ堂金額に応じたフォロー割がございます(*´꒳`*)フォロー割希望。とお気軽にコメントください♡☆目立つキズ、汚れは記載しております。☆特に状態に敏感な方中古品・ビンテージの為、見落としによる目立たないほつれ、汚れ等のダメージがある場合もございますことをご理解お願いいたします。あくまでも中古品という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願いします。☆撮影に使用しています小物はついてきません。☆キレイに畳んで発送致します。保管上、梱包でのシワはご容赦ください。気になる点があれば、購入前にコメントをお願い致します (*´-`)