シップス　半袖シャツ　トップス



SHIPS:COOLMAX(R)ジャージー ロンスト 半袖シャツ: シャツ/ブラウス ...



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SHIPS: ＜接触冷感＞カラミ ボタンダウン 無地 半袖シャツ: シャツ ...



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ご覧頂きありがとうございます(^^)百貨店で購入しました！ありそうでなかなかない形が可愛いくて購入し、2回着用しました。コンパクトな白シャツです(^^)きちんとした席にも普段使いにも♪デニムに合わせても、とても可愛いです(^^)サイズ 平置き着丈 57cm肩幅37cm身幅45cm素人採寸になります。usedにご理解頂ける方に宜しくお願い致します！保管ジワありますm(__)m#シップス#イエナ#トゥモローランド#ジャーナルスタンダード#ビームス#ユナイテッドアローズ#スピックアンドスパン#フレームワーク#ジョンリンクス#ロク#リトルスージー#フミカウチダ#マーガレットハウエル#45rpm#アーバンリサーチ#シャツ#トップス素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地