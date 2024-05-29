バーバリーブルーレーベル長袖シャツ

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バーバリーブルーレーベルのロゴ入りシャツです。今では買うことのできないブランドです。サイズが36なので少し小さく、ほとんど着用していません。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記36サイズ●素材：綿100%●状態：2～3回着用しましたが汚れはありません。●その他ボタン、袖裏のストライプ、白の縫い目など、デザインが凝っていて、可愛いです。