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バーバリーブルーレーベル長袖シャツ
商品番号 C13531376193
商品名

バーバリーブルーレーベル長袖シャツ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーブルーレーベルのロゴ入りシャツです。今では買うことのできないブランドです。サイズが36なので少し小さく、ほとんど着用していません。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記36サイズ●素材：綿100%●状態：2～3回着用しましたが汚れはありません。●その他ボタン、袖裏のストライプ、白の縫い目など、デザインが凝っていて、可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/seamless523529.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion556878.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful342951.html
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