バーバリーブルーレーベル長袖シャツ

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商品詳細
バーバリーブルーレーベルのロゴ入りシャツです。今では買うことのできないブランドです。サイズが36なので少し小さく、ほとんど着用していません。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記36サイズ●素材：綿100%●状態：2～3回着用しましたが汚れはありません。●その他ボタン、袖裏のストライプ、白の縫い目など、デザインが凝っていて、可愛いです。
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