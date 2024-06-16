美品カステルバジャックCASTELBAJAC長袖ポロシャツ黒トップスレディース

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美品カステルバジャックCASTELBAJAC長袖ポロシャツ黒ブラックトップスレディースF39★表記サイズ1（ M相当 ）寸法着丈 52㌢身幅 45㌢裄丈 54㌢肩幅 40㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー 黒商品の状態 B状態:S 新品未使用状態:A 未使用に近い 数回程度の綺麗な状態です。状態:B 使用感あり 特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C 中古品 多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品 傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E ジャンク品 ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。