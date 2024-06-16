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美品カステルバジャックCASTELBAJAC長袖ポロシャツ黒トップスレディース
商品番号 J66986787793
商品名

美品カステルバジャックCASTELBAJAC長袖ポロシャツ黒トップスレディース
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品カステルバジャックCASTELBAJAC長袖ポロシャツ黒ブラックトップスレディースF39★表記サイズ1（　M相当　）寸法着丈　　52㌢身幅　　45㌢裄丈　　54㌢肩幅　　40㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー　　黒商品の状態　　B状態:S　新品未使用状態:A　未使用に近い　数回程度の綺麗な状態です。状態:B　使用感あり　特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C　中古品　多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品　傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E　ジャンク品　ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless593629.html
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