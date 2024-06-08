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- Zinジン人 黒レース付きトップス ブラック
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商品詳細
柄・デザイン···レース袖丈···長袖カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬ご覧いただきありがとうございます。こちらは友人が購入したものになります。繊細なレースがあしらわれている黒のトップスです。模様が分かる様に、明るく撮影しています。長期自宅保管品です。匂いがありますし、くすみや経年劣化などあるかもしれません。ご了承いただける方のみお願いいたします。しばらくの間、友人が百貨店やブディックで購入した、ミセス、マダムブランドのものを多数出品する予定です。サイズ 肩36身幅40(伸縮性あり)袖丈56丈55(サイズは大まかな寸法になります。)即購入オッケーです。購入前にプロフィールをご覧下さい。#ドロシー#花柄#レース#ドレッシー#ジンカトウ#ムッシュ榊#へっぽこ先生#アトリエまりこ#バラ色の暮し#ピンクハウス#四次元#ビードロ#ゴシック#ゴスロリなどお好きな方に
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