A106 スカラーパリティニュースペーパー柄シャツ

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...夏新品未使用のパリティのニュースペーパー柄シャツです。サイズM身幅60cm着丈総65～72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。自宅管理ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。犬と暮らしてます、気になる方は購入をお控え下さいm(._.)m5000円



【ScoLar Parity】ニュースペーパー柄シャツ / ブラック



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