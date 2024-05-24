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A106 スカラーパリティニュースペーパー柄シャツ
商品番号 U95578615946
商品名

A106 スカラーパリティニュースペーパー柄シャツ
ブランド名 スカラーパリティ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...夏新品未使用のパリティのニュースペーパー柄シャツです。サイズM身幅60cm着丈総65～72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。自宅管理ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。犬と暮らしてます、気になる方は購入をお控え下さいm(._.)m5000円
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