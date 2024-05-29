【kate spade】 ケイトスペード 長財布 ウォレット グリーン 緑

【たった10秒で商品がお安く買えます】詳しくは、プロフィールをご覧下さい!(^^)!⭐#ぺんうぃーごのお洒落なブランド品⭐️✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼【お得な割引情報!!】・フォローで、『100円値引き』・フォロー＋2点購入で『200円値引き』まとめ買い購入時は、フォローと購入される商品番号をコメントください!!この機会に是非ご覧くださいませ!!✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■ブランドkatespadeケイトスペード✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■サイズ詳細縦：10.5cm横：21cm✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■色グリーン緑⭐写真をご確認ください⭐✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■型番K8917✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■商品説明緑に金色のロゴがオシャレな長財布です。状態は写真でご確認ください♪早い者勝ちです！✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■取引時の注意点＋発送は匿名配送になります。＋自宅で素人保管になります。＋空気清浄機完備の部屋で保管しています。ペットの飼育もしておりません。＋アメリカのアウトレットにて購入した商品です。＋海外アウトレット品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。＋寸法は平置きで素人計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます＋光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＋こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。＋その他注意点プロフィールに記載しております。+他にも多数アウトレット商品や古着などを出品しています。ぜひ、#ぺんうぃーごアパレルshopからご覧下さい。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■商品番号KS-006



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