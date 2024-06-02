パラスパレス　藍色ワンピース 綺麗めワンピース　USED

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商品詳細
素材綿 100%裏地 アクリル 100%季節感···オールシーズン柄・デザイン···自然素材袖丈···七分袖後ろファスナーで被るタイプです。絣のような風合いです。着丈 104センチ袖丈 47センチ
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