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パラスパレス　藍色ワンピース 綺麗めワンピース　USED
商品番号 A53374507658
商品名

パラスパレス　藍色ワンピース 綺麗めワンピース　USED
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材綿　100%裏地　アクリル　100%季節感···オールシーズン柄・デザイン···自然素材袖丈···七分袖後ろファスナーで被るタイプです。絣のような風合いです。着丈　104センチ袖丈　47センチ
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