人気 MARNI マルニ　ハンモックバッグ　トートバッグ　パープル

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新品未使用実物の写真になりますインスタで今一番人気のマルニトートバッグ紗英子さん、滝沢眞規子さん、富岡佳子さんなどが愛用されインスタで紹介された大人気のマルニ フラワーカフェ トートバッグのシリーズ。MARNIのバッグを持っていれば、ワンランク上のおしゃれさんに♡お友達や職場でもそのバッグ可愛いね！と言われること間違いなしです＾＾カラー:パープルサイズ：W40×H61cm付属品：タグ、保存袋素材ポリエステル、牛革お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。新品未使用、保存袋・タグ付き。検品の為だけに開封済み海外アウトレットで購入致しました、神経質な方はご購入をご遠慮ください。即購入OK支払い確認後24時間以内発送！深夜早朝の購入でも結構です！新品、送料無料でお届けします(o^^o)