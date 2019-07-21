【美品】 NINA RICCI ニナリッチ　レディース 　ビジネスバッグ

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【商品状態】 目立つ傷や汚れのない美品です。上質なレザーを使用し、シュリンク加工が施されているためキズや汚れが目立ちにくく、ステッチが良いアクセントになっています。 本体と持ち手を繋ぐ金具にはNINARICCIの文字が4箇所全てに刻印されています。 自立可能で置く場所を選ばず、オフィスや外出先でなど、様々なビジネスシーンで活躍する高級感と実用性を兼ね備えたアイテムです。【サイズ】縦25(取手部分除く)×幅37×マチ10cmA4も収納可能【カラー】ブラック【素材】本革【重さ】720g【内側】中央部ジッパー付き、サイドポケット2箇所、ジッパー付き内ポケット1箇所、ジッパーなし内ポケット2箇所【外側】ジッパー付きポケット1箇所、オープンポケット1箇所【購入場所】都内デパート・あくまでも中古品で自宅保管品のため神経質な方、ご理解のない方はご購入をお控え下さい。・購入後数回使用したのみで目立つ傷や汚れのない美品（鑑定士確認済み）ですので長くお使い頂けると思います。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/freshman967656.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox206639.html
http://narcologia.ru/goods/cotton686461.html
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック | フリマアプリ ラクマ
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック
2687☆ NINA RICCI ニナリッチ ビッグ トートバッグ 肩かけバッグ ...
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
NINA RICCI(ニナリッチ) バッグ・カバン(レディース) - 海外通販のBUYMA
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
ニナ・ニナ リッチ ショルダーバッグ レディース ブルーム, 31-1151 日本製 NINA NINA RICCI | 2WAY 軽量 旅行 レジャー
NINA RICCI IRRISORニナリッチ イリゾール トートバッグ 【有名人 ...
ニナ・ニナ リッチ】ベガ トートバッグ | ニナ・ニナ リッチ(NINA NINA ...
ブルーム】 リュックサック （ハンドバッグ）｜NINA NINA RICCI / ニナ ...
美品✨NINA RICCI ニナリッチショルダーバッグハンドバッググリーン緑-
http://narcologia.ru/goods/freshman967656.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox206639.html
http://narcologia.ru/goods/cotton686461.html
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック | フリマアプリ ラクマ
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック
2687☆ NINA RICCI ニナリッチ ビッグ トートバッグ 肩かけバッグ ...
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
大特価✨NINA RICCI ニナリッチ レザー ビジネスバッグ ブラック
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
NINA RICCI(ニナリッチ) バッグ・カバン(レディース) - 海外通販のBUYMA
ニナリッチ レディース レザー ハンドバッグ ビジネスバッグ
ニナ・ニナ リッチ ショルダーバッグ レディース ブルーム, 31-1151 日本製 NINA NINA RICCI | 2WAY 軽量 旅行 レジャー
NINA RICCI IRRISORニナリッチ イリゾール トートバッグ 【有名人 ...
ニナ・ニナ リッチ】ベガ トートバッグ | ニナ・ニナ リッチ(NINA NINA ...
ブルーム】 リュックサック （ハンドバッグ）｜NINA NINA RICCI / ニナ ...
美品✨NINA RICCI ニナリッチショルダーバッグハンドバッググリーン緑-