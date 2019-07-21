【美品】 NINA RICCI ニナリッチ　レディース 　ビジネスバッグ

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【商品状態】 目立つ傷や汚れのない美品です。上質なレザーを使用し、シュリンク加工が施されているためキズや汚れが目立ちにくく、ステッチが良いアクセントになっています。 本体と持ち手を繋ぐ金具にはNINARICCIの文字が4箇所全てに刻印されています。 自立可能で置く場所を選ばず、オフィスや外出先でなど、様々なビジネスシーンで活躍する高級感と実用性を兼ね備えたアイテムです。【サイズ】縦25(取手部分除く)×幅37×マチ10cmA4も収納可能【カラー】ブラック【素材】本革【重さ】720g【内側】中央部ジッパー付き、サイドポケット2箇所、ジッパー付き内ポケット1箇所、ジッパーなし内ポケット2箇所【外側】ジッパー付きポケット1箇所、オープンポケット1箇所【購入場所】都内デパート・あくまでも中古品で自宅保管品のため神経質な方、ご理解のない方はご購入をお控え下さい。・購入後数回使用したのみで目立つ傷や汚れのない美品（鑑定士確認済み）ですので長くお使い頂けると思います。カラー···ブラック