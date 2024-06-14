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茶道具　黒織部　茶碗　銘「山影」裏千家十五代鵬雲斎極め箱　U　R5728
商品番号 K84133728355
商品名

茶道具　黒織部　茶碗　銘「山影」裏千家十五代鵬雲斎極め箱　U　R5728
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約９．２～９．７cm　幅約１２cm×約１２．７cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具 黒織部 茶碗 銘「山影」裏千家十五代鵬雲斎極め箱 U R5728-

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