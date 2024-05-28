FURLA♡パイパーリュック　ピンクベージュ

6〜7年前にイタリアに旅行に行った際、イタリアの空港に入っているFURLAで購入しました。購入価格は免税店でも50,000円はしたと思います。お出かけの時にたまに使用していただけなので使用頻度はそんなに高くないです。写真の丸の箇所に汚れとリュックの紐の部分は生地が少しめくれたような部分があります。それ以外は全体的に綺麗です。コンパクトなリュックですが以外と長財布、化粧ポーチ、500mlのペットボトル等が入り便利です。全面にFURLAとロゴがたくさん入っていて可愛いです。ピンクベージュなので可愛さの中にも大人らしさもある感じで幅広い年代の方に使っていただけると思います。（ファッションも可愛い系にもカジュアル系にも合うと思います）まだまだ使っていただけるかと思います。よろしくお願いします。カラー···ピンクベージュ



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