ジルバイジルスチュアートのパフ袖ブラウスです。袖口のリボンがキュートなトップスです。気に入って買ったのですが、私には可愛いすぎるかなと思ってお出ししました。【サイズ】フリーサイズ【素材】 コットン 100％新品.未使用のお品物ですが、自宅保管ご理解いただける方のご購入をお願い致します。



【新品.未使用】♡ジルバイジルスチュアート♡パフ袖リボントップス♡ | フリマアプリ ラクマ



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新品】ジルバイジルスチュアート 袖りぼんトップス - ニット/セーター



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