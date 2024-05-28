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【新品.未使用】♡ジルバイジルスチュアート♡パフ袖リボントップス♡
商品番号 G34799209385
商品名

【新品.未使用】♡ジルバイジルスチュアート♡パフ袖リボントップス♡
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジルバイジルスチュアートのパフ袖ブラウスです。袖口のリボンがキュートなトップスです。気に入って買ったのですが、私には可愛いすぎるかなと思ってお出ししました。【サイズ】フリーサイズ【素材】　コットン　100％新品.未使用のお品物ですが、自宅保管ご理解いただける方のご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling222514.html
http://narcologia.ru/goods/troupe104111.html
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