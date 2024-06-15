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THE NORTH FACE Tシャツ未使用品含む5枚セット
商品番号 G64419637339
商品名

THE NORTH FACE Tシャツ未使用品含む5枚セット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の上3枚がMサイズ、下2枚がLサイズです。画像上段右のボーダーTシャツは未使用品です。自宅保管です。他4枚はそれなりに色落ち、首まわりにシミがありますが大きく目立つ汚れや傷みはありません。細かい事気になる方はコメントお願いします。返品お断り、バラ売りはしていません。小さく折り畳んで発送します。ご了承ください。シーズン最終のお値下げです。ノースフェイスアウトドア柄・デザイン...ボーダー季節感...夏季節感...夏,秋季節感...春,夏,秋カラー...ホワイト
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