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URBAN RESEARCH DOORS リネンギャザーブラウス
商品番号 F73181237652
商品名

URBAN RESEARCH DOORS リネンギャザーブラウス
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

URBANRESEARCHDOORSリネンギャザーブラウスブルー素材...麻今年の7月頃、店舗で購入しました！デザインがかわいくて購入したのですが、実際に着てみると私には似合わなかったので、着て頂ける方にお譲りします(*^^*)タグは外しましたが、自宅で試着のみで外出はしておりませんので『未使用に近い』にしてます。神経質な方はご遠慮ください。
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