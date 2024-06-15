URBAN RESEARCH DOORS リネンギャザーブラウス

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URBANRESEARCHDOORSリネンギャザーブラウスブルー素材...麻今年の7月頃、店舗で購入しました！デザインがかわいくて購入したのですが、実際に着てみると私には似合わなかったので、着て頂ける方にお譲りします(*^^*)タグは外しましたが、自宅で試着のみで外出はしておりませんので『未使用に近い』にしてます。神経質な方はご遠慮ください。