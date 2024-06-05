【美品】 G4Y サイドロゴテープ　ビッグシルエットTシャツ

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アイドリッシュセブンVISIBLIVETOUR“Good4You”G4Yライブグッズ ライブTシャツカラー:ライトグレーサイズ：【M】約身丈74cm、身幅57cm、肩幅52cm、袖丈28cm【L】約身丈78cm、身幅60cm、肩幅55cm、袖丈31cm素材：綿100％(テープ部分ポリエステル100%)生産国：中国現地物販にて購入し、一度着用しました。洗濯済みで保管しております。汚れ、傷などはございません。今後のライブツアーにてご入用の方、いかがでしょうか。ビニール封筒に入れ発送予定です。