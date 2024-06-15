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Swankiss SX bigribbon cotton 最終値下げ
商品番号 M45535226142
商品名

Swankiss SX bigribbon cotton 最終値下げ
ブランド名 スワンキス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···レース季節感···春、秋、冬Swankissのリボンブラウスです。１回着用しましたが、着用機会がなくなったため出品しました。クローゼットにて保管していました。素人保管ご了承ください。定価9900円Swankissスワンキス
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