Swankiss SX bigribbon cotton 最終値下げ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···レース季節感···春、秋、冬Swankissのリボンブラウスです。１回着用しましたが、着用機会がなくなったため出品しました。クローゼットにて保管していました。素人保管ご了承ください。定価9900円Swankissスワンキス
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