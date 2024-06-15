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【新品未使用】THE NORTH FACEノースフェイスボックスロゴ半袖Tシャツ
商品番号 Q56271193551
商品名

【新品未使用】THE NORTH FACEノースフェイスボックスロゴ半袖Tシャツ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゆったりビッグシルエットがカジュアルな1枚。胸元にはボックスロゴ入りでシンプルなデザイン。背中肩部分にもドームロゴ入りです。【M/L（USメンズ）】着丈：73.5肩幅：46身幅：51袖丈：22袖幅：18.5裾幅：50（約：cm)※生産上サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。【素材】コットン100％透け感：少々あり伸縮性：ありカラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate361748.html
http://narcologia.ru/goods/diamond480958.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial927816.html
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