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- 【新品未使用】THE NORTH FACEノースフェイスボックスロゴ半袖Tシャツ
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商品詳細
ゆったりビッグシルエットがカジュアルな1枚。胸元にはボックスロゴ入りでシンプルなデザイン。背中肩部分にもドームロゴ入りです。【M/L（USメンズ）】着丈：73.5肩幅：46身幅：51袖丈：22袖幅：18.5裾幅：50（約：cm)※生産上サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。【素材】コットン100％透け感：少々あり伸縮性：ありカラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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