nano universe　ナノユニバース　刺繍　ストライプシャツ　ブラウス

2点以上ご購入で同梱割引させて頂きます。お気軽にコメント下さい♪カラー ホワイト ブルーサイズ 約㎝身幅48着丈56ゆき68目立った汚れやダメージなどなく状態は良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください！Z011833138003



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