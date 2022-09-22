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ネストローブ革のショルダーバック
商品番号 L39952904583
商品名

ネストローブ革のショルダーバック
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンネストローブで購入しましたフェルナンドのレザーバックです購入したのは3年程前で使用期間は1年程なのでまだくたっとした感じはありません、長財布、携帯、入りますはじめからダメージっぽい擦れた感はありました、少し傷などはあります24✖️14待ちが4センチ紐は140センチ程で穴が8個開いています
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