イヴ・サンローラン　ラウンド型ショルダーバッグ

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OLD YSL/丸型/ラウンドロゴステッチ/サークルレザーショルダー/僅かにダメージ箇所有



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ラウンド型のコロンとした本体部分が可愛いく、ショルダー部分が少し長めなのも今風でおしゃれです。とても柔らかく使いやすいです通学、通勤などにも使えると思います^^持ち手高さ約27cm横幅約33cm縦約28cmマチ約11cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ