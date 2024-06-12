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アンテプリマ　トートバッグ　イントレッチオ　ゴールド　ポーチ
商品番号 D65625367007
商品名

アンテプリマ　トートバッグ　イントレッチオ　ゴールド　ポーチ
ブランド名 アンテプリマワイヤーバッグ
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆プロフィール欄にお得なお値引き情報があります！　是非ともご利用ください(^▽^)/■商品説明　横：約３０．５ｃｍ　縦：約２３ｃｍ　底幅：約９ｃｍ　ハンドル：約３２ｃｍ　付属品：　備考：　【商品状態】　　全体的に使用感はありますが比較的　　綺麗な状態です。　　外側金属部分のメッキの剥がれ、若干の型崩れ、　　軽度のベタツキがあります。　　内側底面に汚れ、ワイヤーのほつれがあります。※鑑定済みの企業向けオークションにて購入しております。　真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物が　あった場合には返金対応させていただきますので安心して　ご購入ください。※光の具合で色見が多少変わる可能性がございます。　※取り扱い商品は中古品となります。　気になる点がございましたら商品購入前にコメント欄　にてご質問ください。　あくまで中古品とのご認識の上細かな状態を気にされる方　のご購入はお控えください。管理番号　Ａ２９カラー...ゴールドトートバッグ種類...トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/displease195331.html
http://narcologia.ru/goods/stair858700.html
http://narcologia.ru/goods/browse951091.html
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