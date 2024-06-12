アンテプリマ　トートバッグ　イントレッチオ　ゴールド　ポーチ

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☆プロフィール欄にお得なお値引き情報があります！ 是非ともご利用ください(^▽^)/■商品説明 横：約３０．５ｃｍ 縦：約２３ｃｍ 底幅：約９ｃｍ ハンドル：約３２ｃｍ 付属品： 備考： 【商品状態】 全体的に使用感はありますが比較的 綺麗な状態です。 外側金属部分のメッキの剥がれ、若干の型崩れ、 軽度のベタツキがあります。 内側底面に汚れ、ワイヤーのほつれがあります。※鑑定済みの企業向けオークションにて購入しております。 真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物が あった場合には返金対応させていただきますので安心して ご購入ください。※光の具合で色見が多少変わる可能性がございます。 ※取り扱い商品は中古品となります。 気になる点がございましたら商品購入前にコメント欄 にてご質問ください。 あくまで中古品とのご認識の上細かな状態を気にされる方 のご購入はお控えください。管理番号 Ａ２９カラー...ゴールドトートバッグ種類...トートバッグ