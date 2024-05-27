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商品詳細
3回程着用しました◎目立った汚れ等ございません＾＾サイズ：38〔ワンピース〕ゆき丈29㎝、身幅45㎝、ウエスト76㎝、着丈113㎝〔インナー〕身幅40㎝、着丈85.5㎝、総丈106㎝カラー：LPNK
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【新品未使用品】CELFORD 地層柄ワンピース
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