CELFORD 地層柄ワンピース

3回程着用しました◎目立った汚れ等ございません＾＾サイズ：38〔ワンピース〕ゆき丈29㎝、身幅45㎝、ウエスト76㎝、着丈113㎝〔インナー〕身幅40㎝、着丈85.5㎝、総丈106㎝カラー：LPNK



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