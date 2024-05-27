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商品詳細
KIPLING斜め掛けショルダーバッグ商品番号k122053Fリッチブラック53FサイズH15.5W24D2重さ240素材ナイロンハンドストラップ取り外し可能内側ファスナーポケット1オープンスペース4計5ヶ所に収納１３４００円にューバランス420ネイビー×レッドサイズ24cmまだまだ綺麗だと思います中古品にご理解ある方よろしくお願いします
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