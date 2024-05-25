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ラルフローレン ポロシャツ レディース　L160/84A ブラック　ビッグポニー
商品番号 S37281513559
商品名

ラルフローレン ポロシャツ レディース　L160/84A ブラック　ビッグポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でビックポニーが白、サイズはL160/84Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35身幅41.5着丈61
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