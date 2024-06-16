ROSE BUDブラウス　刺繍　シースルー

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2022年春にROSEBUDで購入しました。3回ほど着用し、服の系統が変わったので出品します。定価:13750円シースルー素材です。襟は取り外し可能です。よろしくおねがいします！柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···長袖季節感···春、夏、秋アメリAmeriVINTAGEUN3DemodamuruazaraザラungridguAZULBYMOUSSYGYDAMAISONUNIQLOJEANASISジーナシスtodayfulトゥデイフルROSEBUDAULAAILAアウラアイラCLANEHYKEsacaiTOGAギャルソンMM6MSGMSTUDIOUSイエナIENADHOLIClilybrownsnidelスナイデルFRAYIDフレイアイディDiorが好きな方どうぞ☺︎