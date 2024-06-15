新品未開封★アクスタFest KAT-TUN セット

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商品詳細
新品未開封★アクスタFestKAT-TUNセット亀梨和也上田竜也中丸雄一★新品\"未使用品\"\"未開封品\"です。★製造過程での初期キズや、スレ、など細かいことが気になる方はご購入はご遠慮下さい。★購入後、暗所にて保管しておりましたが、袋のヨレや袋のキズ、粘着部分の汚れなど細かいことが気になる方はご購入はご遠慮下さい。★即購入可能
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