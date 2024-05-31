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- 【美品イエナ】ドットサテンノースリーブブラウス
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商品詳細
サイズ:フリー肩幅49.5身幅49.5着丈67購入時価格:13000円程************************************肩が隠れるノースリーブデザイン。さらっとした生地ながら少し表面感のある生地です。これからの時期に１枚で軽く、室内ではカーディガンと合わせても重たくならずに着用いただけます。************************************透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：あり生地の厚さ：薄手素材本体:ポリエステル100%生産国日本取扱い本体:手洗い可#IENA#イエナ#オフイスカジュアル#未使用に近い
http://narcologia.ru/goods/recuperation237721.html
http://narcologia.ru/goods/stage112597.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture975841.html
IENA（イエナ）の「ドットサテンノースリーブブラウス◇（シャツ ...
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IENA - 新品🌼IENA イエナ ドットサテンノースリーブブラウス グレーの ...
IENA ドットサテンノースリーブブラウス
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IENA ドットサテンノースリーブブラウス
IENA - 新品🌼IENA イエナ ドットサテンノースリーブブラウス グレーの ...
IENA (イエナ) ドットサテンノースリーブブラウス グレー サイズ:F 未使用品
http://narcologia.ru/goods/recuperation237721.html
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IENA ドットサテンノースリーブブラウス
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IENA ドットサテンノースリーブブラウス
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IENA (イエナ) ドットサテンノースリーブブラウス グレー サイズ:F 未使用品