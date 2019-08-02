ラルフローレン　ノースリーブシャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ラルフローレンノースリーブブラウス5年前に北海道内で8,000円くらいで購入しました。一度着用してずっとクローゼットに保管してました。きれいな落ち着いた水色です。サイズ表記11B86T160身幅 約46㎝着丈 約64㎝肩幅 約33㎝素人採寸です。畳みシワございます。圧縮して発送する事もございます。中古品、自宅保管である事をご理解の上、ご検討下さい。●プロフィールご一読お願い致します。お値下げ6,600円→
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