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ラルフローレン　ノースリーブシャツ
商品番号 S45214852139
商品名

ラルフローレン　ノースリーブシャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ラルフローレンノースリーブブラウス5年前に北海道内で8,000円くらいで購入しました。一度着用してずっとクローゼットに保管してました。きれいな落ち着いた水色です。サイズ表記11B86T160身幅　約46㎝着丈　約64㎝肩幅　約33㎝素人採寸です。畳みシワございます。圧縮して発送する事もございます。中古品、自宅保管である事をご理解の上、ご検討下さい。●プロフィールご一読お願い致します。お値下げ6,600円→
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