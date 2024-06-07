お値引　ノコオーノトップス　38

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カラー···ブラックお値引きしました！購入後試着のみのサンプル38です。細身のお作りです。トロンとした生地で着心地がよいです。カーディガンとしてもご活用いただけると思います。製品の特性上フリル部分切りっぱなしの為、写真5枚目を確認して、ご理解の上ご購入下さい。中古品とご理解の上、気持ちの良いお取引よろしくお願い致します。エタンセルエポカスーパービューティークリスセリーン4298エムズグレイシーフランコフェラーローユキトリイ