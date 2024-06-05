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未使用　Vipoa タッセルチェーン　ヘアアクセ
商品番号 Q90558363082
商品名

未使用　Vipoa タッセルチェーン　ヘアアクセ
ブランド名 ディーホリック
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『：Tasselchainhairaccessory：』〇Design・スタイリングをMODEにアップデート。エクステ風デザインのロングチェーンヘアアクセサリーが登場。・シンプルなスタイリングのポイントとして存在感抜群！・ラフなアップスタイルに引っ掛けるだけで、周りと差がつくこなれスタイルが完成。・普段使いはもちろん、イベントなど特別な日にも。ジャケットやセットアップでモノトーンのモードなスタイリングや、ワンピースで女性らしいスタイリングのアクセントに。韓国ファッションが好きな方は是非。2×442cm
http://narcologia.ru/goods/update163595.html
http://narcologia.ru/goods/perforce4465.html
http://narcologia.ru/goods/plaque25707.html
未使用　Vipoa タッセルチェーン　ヘアアクセ
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未使用　Vipoa タッセルチェーン　ヘアアクセ
Vipoa（ヴィポア）の「タッセルチェーンヘアアクセサリー（バレッタ ...
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