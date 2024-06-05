未使用　Vipoa タッセルチェーン　ヘアアクセ

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商品詳細
『：Tasselchainhairaccessory：』〇Design・スタイリングをMODEにアップデート。エクステ風デザインのロングチェーンヘアアクセサリーが登場。・シンプルなスタイリングのポイントとして存在感抜群！・ラフなアップスタイルに引っ掛けるだけで、周りと差がつくこなれスタイルが完成。・普段使いはもちろん、イベントなど特別な日にも。ジャケットやセットアップでモノトーンのモードなスタイリングや、ワンピースで女性らしいスタイリングのアクセントに。韓国ファッションが好きな方は是非。2×442cm
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