大幅に値下げしました！ーーーFenderMexicoストラトキャスター JimmieVaughanネックのみ※ジミー・ヴォーン シグネチャーモデル訳あり理由・1,2フレットの指板表面に剥がれがあります。 （写真参考）・フレットのすり合わせが必要かと思います。・ナット（ブラス）が付いてますが、個人にて付けられたようです。※私は気にならずそのまま使ってましたが、気になる方は取替、リペアに出された方が良いと思います。木目も綺麗でジミー・ヴォーン シグネチャーモデルの特徴、Vシェイプで握りやすく、個人的にはすごく気に入ってました！新しいネックを買ったので、出品とさせていただきます。格安での出品となりますので、上記理由をご納得いただける方のみ、ご検討ください。何卒宜しくお願いいたします。タイプ···ストラトキャスタータイプGibsonFenderSuhrMarshalleffector



早い者勝ち‼︎【今週末まで大幅値下げ】Fender mex neck - エレキギター



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