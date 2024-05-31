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- 早い者勝ち‼︎【今週末まで大幅値下げ】Fender mex neck
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商品詳細
大幅に値下げしました！ーーーFenderMexicoストラトキャスター JimmieVaughanネックのみ※ジミー・ヴォーン シグネチャーモデル訳あり理由・1,2フレットの指板表面に剥がれがあります。 （写真参考）・フレットのすり合わせが必要かと思います。・ナット（ブラス）が付いてますが、個人にて付けられたようです。※私は気にならずそのまま使ってましたが、気になる方は取替、リペアに出された方が良いと思います。木目も綺麗でジミー・ヴォーン シグネチャーモデルの特徴、Vシェイプで握りやすく、個人的にはすごく気に入ってました！新しいネックを買ったので、出品とさせていただきます。格安での出品となりますので、上記理由をご納得いただける方のみ、ご検討ください。何卒宜しくお願いいたします。タイプ···ストラトキャスタータイプGibsonFenderSuhrMarshalleffector
http://narcologia.ru/goods/Taipei170271.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox530939.html
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