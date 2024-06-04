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● Radoley London　レザーバッグ　黒　チャーム付　レディースバッグ
商品番号 U73320711084
商品名

● Radoley London　レザーバッグ　黒　チャーム付　レディースバッグ
ブランド名 ラドリー
特別価格 税込 3,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※送料込みの商品に関しては、お値引きに対応致しかねます。また、同内容のコメントに関しては、返信致しかねます。宜しくお願い致します。RadoleyLondon　レザーバッグ　黒　LIVERPOOLSTREET●色黒●サイズ収納口34.0cmマチ　　11.0cm高さ25.0cm●素材レザー幾度か使用したものの為、光に透かすと表面に数箇所傷が確認出来ますが、状態は悪くないと思います。3年程前に大丸で購入したもので¥45,000程した記憶があります。チャーム有り。ラドリーのピンクのショップ袋は付属しておりません。
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