● Radoley London　レザーバッグ　黒　チャーム付　レディースバッグ

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※送料込みの商品に関しては、お値引きに対応致しかねます。また、同内容のコメントに関しては、返信致しかねます。宜しくお願い致します。RadoleyLondon レザーバッグ 黒 LIVERPOOLSTREET●色黒●サイズ収納口34.0cmマチ 11.0cm高さ25.0cm●素材レザー幾度か使用したものの為、光に透かすと表面に数箇所傷が確認出来ますが、状態は悪くないと思います。3年程前に大丸で購入したもので¥45,000程した記憶があります。チャーム有り。ラドリーのピンクのショップ袋は付属しておりません。