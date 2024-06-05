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AMERI EMBROIDERY SHEER SHIRT
商品番号 V75267039848
商品名

AMERI EMBROIDERY SHEER SHIRT
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMERIVINTAGEEMBROIDERYSHEERSHIRT定価19250円値下げ不可コメントせず即購入可3回着用何にでも合わせやすいです。自宅洗濯後、畳んで発送させて頂きます。目立った汚れはございませんが、使用感は多少あると思います。素人保管の為、神経質な方は購入を控えて頂きますよう、宜しくお願いいたします。#AmeriVintage
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