- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
一度試着して雰囲気に合わずクローゼットに保管していました。光の関係で黒が薄く見えますが、色褪せはありません。以下ATONのHPより↓SUVIN60/2|ROUNDHEMS/ST-SHIRT定価¥16,500前後差寸のあるラウンドヘムが特徴的なTシャツ。シンプルながら存在感があり、スタイリングの主役として幅広く活躍します。インドで手摘みされたSUVINCOTTONを、和歌山市のニッターの手で編まれており、双糸にすることで、光沢感としなやかさを備えたATONオリジナルのジャージー素材です。SUVINCOTTONは綿花を丁寧に手摘みしている為、油分が失われること無く、繊維に傷が付いていない為、薬剤など化学的な加工を一切せずに美しい光沢があります。MATERIAL|COTTON100%MADEINJAPANSIZE:01/S肩幅:39.5cm 身幅:51.0cm 着丈:70.0-82.0cm 袖丈:30.0cm素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/parenthesis477144.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce256755.html
http://narcologia.ru/goods/navigate420230.html
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース | フリマアプリ ラクマ
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
ATON エイトン ラウンドヘム - Tシャツ(半袖/袖なし)
18％OFF】 ATON/エイトン SUPIMA ロングスリーブシャツ ラウンドヘム ...
偉大な ラウンドヘムTシャツ エイトン ATON 美品♪ 綿100% M ロング ...
aton ラウンドヘム エイトン - Tシャツ(半袖/袖なし)
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ホワイト | レディース | フリマアプリ ラクマ
ATON - ATON エイトン□ROUND HEM Tシャツ ラウンドヘムTシャツの通販 ...
SUVIN 60/2 | ラウンドヘム L/S Tシャツ / ATON | ファッション通販 ...
ATON - ATON ROUND HEM LONG SLEEVE の通販 by eri's shop｜エイトン ...
ATON エイトン
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
優待価格[ATON]ラウンドヘムTシャツ | KOBUNSHA SELECT SHOP | 優待 ...
http://narcologia.ru/goods/parenthesis477144.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce256755.html
http://narcologia.ru/goods/navigate420230.html
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース | フリマアプリ ラクマ
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
ATON エイトン ラウンドヘム - Tシャツ(半袖/袖なし)
18％OFF】 ATON/エイトン SUPIMA ロングスリーブシャツ ラウンドヘム ...
偉大な ラウンドヘムTシャツ エイトン ATON 美品♪ 綿100% M ロング ...
aton ラウンドヘム エイトン - Tシャツ(半袖/袖なし)
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ホワイト | レディース | フリマアプリ ラクマ
ATON - ATON エイトン□ROUND HEM Tシャツ ラウンドヘムTシャツの通販 ...
SUVIN 60/2 | ラウンドヘム L/S Tシャツ / ATON | ファッション通販 ...
ATON - ATON ROUND HEM LONG SLEEVE の通販 by eri's shop｜エイトン ...
ATON エイトン
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
優待価格[ATON]ラウンドヘムTシャツ | KOBUNSHA SELECT SHOP | 優待 ...