美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック

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一度試着して雰囲気に合わずクローゼットに保管していました。光の関係で黒が薄く見えますが、色褪せはありません。以下ATONのHPより↓SUVIN60/2|ROUNDHEMS/ST-SHIRT定価¥16,500前後差寸のあるラウンドヘムが特徴的なTシャツ。シンプルながら存在感があり、スタイリングの主役として幅広く活躍します。インドで手摘みされたSUVINCOTTONを、和歌山市のニッターの手で編まれており、双糸にすることで、光沢感としなやかさを備えたATONオリジナルのジャージー素材です。SUVINCOTTONは綿花を丁寧に手摘みしている為、油分が失われること無く、繊維に傷が付いていない為、薬剤など化学的な加工を一切せずに美しい光沢があります。MATERIAL|COTTON100%MADEINJAPANSIZE:01/S肩幅:39.5cm 身幅:51.0cm 着丈:70.0-82.0cm 袖丈:30.0cm素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖