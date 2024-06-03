  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
商品番号 Y45122821584
商品名

美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ブランド名 エイトン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

一度試着して雰囲気に合わずクローゼットに保管していました。光の関係で黒が薄く見えますが、色褪せはありません。以下ATONのHPより↓SUVIN60/2|ROUNDHEMS/ST-SHIRT定価¥16,500前後差寸のあるラウンドヘムが特徴的なTシャツ。シンプルながら存在感があり、スタイリングの主役として幅広く活躍します。インドで手摘みされたSUVINCOTTONを、和歌山市のニッターの手で編まれており、双糸にすることで、光沢感としなやかさを備えたATONオリジナルのジャージー素材です。SUVINCOTTONは綿花を丁寧に手摘みしている為、油分が失われること無く、繊維に傷が付いていない為、薬剤など化学的な加工を一切せずに美しい光沢があります。MATERIAL|COTTON100%MADEINJAPANSIZE:01/S肩幅:39.5cm 身幅:51.0cm 着丈:70.0-82.0cm 袖丈:30.0cm素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/parenthesis477144.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce256755.html
http://narcologia.ru/goods/navigate420230.html
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース | フリマアプリ ラクマ
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON エイトン ラウンドヘム - Tシャツ(半袖/袖なし)
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
18％OFF】 ATON/エイトン SUPIMA ロングスリーブシャツ ラウンドヘム ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
偉大な ラウンドヘムTシャツ エイトン ATON 美品♪ 綿100% M ロング ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
aton ラウンドヘム エイトン - Tシャツ(半袖/袖なし)
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ホワイト | レディース | フリマアプリ ラクマ
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON - ATON エイトン□ROUND HEM Tシャツ ラウンドヘムTシャツの通販 ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
aton ラウンドヘム エイトン | rgbplasticos.com.br
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
DEUXIEME CLASSE - ATON エイトン ラウンド ヘム Tシャツ 02の通販 by ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
SUVIN 60/2 | ラウンドヘム L/S Tシャツ / ATON | ファッション通販 ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON - ATON ROUND HEM LONG SLEEVE の通販 by eri's shop｜エイトン ...
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON エイトン
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
ATON / エイトン | SUVIN 60/2 ROUND HEM T-SHIRT ラウンドヘム Tシャツ | 2 | ブラック | レディース
美品 ATON エイトン ラウンドヘム Tシャツ ブラック
優待価格[ATON]ラウンドヘムTシャツ | KOBUNSHA SELECT SHOP | 優待 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru