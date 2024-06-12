ZARA ビッグリボンパフスリーブシャーリングチュールドッド柄長袖ブラウス黒

1度だけ短時間着用しました。腰に大きなリボンが付いていてとっても可愛いです！୨୧今年はリボンモチーフのトップスが流行なので、非常にオススメです！なのでフレンチガーリー好きの方にもオススメです＾＾後ろ側がウエストゴムで、着痩せしてスタイル良くも見えます！袖の部分はパフスリーブにもなってます！下に白か黒のTシャツなど着ると良いと思います！出品迷っているので急に消去するかもしれないです…（\u003e\u003c）定価：¥6,990（税込）着丈：約58cm素材：ポリエステル100%カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット季節感···春、秋¥4,599→¥4,299→¥4,199→¥3,999即購入◎ZARA/SHEIN/H\u0026M/Forever21/ZARABASIC/GAP/GU/UNIQLO/Avail/Ungrid/JEANASIS/heather/earthmusic\u0026ecology/LOWRYSFARM/LEPSIM/KOBELETTUCE/GRL/fifth/DHOLIC/rienda/DURAS/LIPSERVICE/ROYALPARTY/RESEXXY/snidel/LilyBrown/MERCURYDUO/salire/SPIRALGIRL/INGNI/CECILMcBEE/OneWay/MOUSSY/SLY/EGOIST/EMODA/MURUA/GYDA/AZULbymoussy/ANAP/JOUETIE/WEGO/OZOC/INDEX/rady/moery/X-girl/ENVYM/EVRIS/WC/PAGEBOY/SPINNS/ANAP/INGNI/HONEYMIHONEY/Stradivarius/Bershka/17kg



2023年最新】zara パフスリーブ tシャツの人気アイテム - メルカリ



ザラ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（ドット）の通販 1,000点以上 ...



ザラ フリルブラウスの通販 1,000点以上 | ZARAを買うならラクマ



ザラ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（ドット）の通販 1,000点以上 ...



ザラ ドット シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 1,000点以上 ...



ザラ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（ドット）の通販 1,000点以上 ...



ザラ ドット シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 1,000点以上 ...



HARE - HARE 2WAY シャーリングブラウス の通販 by The Shop｜ハレなら ...



ザラ オーガンジー シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 100点以上 ...



セットアップ可/涼しげ／シアー素材】楽におしゃれなブラウス（シャツ ...



ZARA ブラウス 白 Sの値段と価格推移は？｜25件の売買データからZARA ...



22SS ビッグカラーシャツブラウス バルーンスリーブ 五分袖 前開き ...



ザラ リボン シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の通販 900点以上 ...



結婚式・お呼ばれ対応 |ブラウス＆パンツセットアップ - パーティー ...



ザラ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（フリル）の通販 2,000点以上 ...