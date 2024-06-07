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フェイクムートン　コート　ミドル丈　軽い　暖かい
商品番号 T94156378622
商品名

フェイクムートン　コート　ミドル丈　軽い　暖かい
ブランド名 ナノユニバース
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フード···フードなし　ボタンなし季節感···秋冬自宅で試着のみ、汚れや傷みなしです。内側のふわふわ素材は定価以上に上質、高級感ある気持ち良い肌触りで軽いです。定価¥16,500サイズ36(S〜M)カラー:トープ〜ブラウン写真1が最も実物に近いとおもいます。(自宅がダウンライトなので影と光の当たりが強く出やすく、スマホ写真でうまく色がでません)パンツやタイトスカート、フレアスカートにもあわせやすいミドル丈、首元まであたたかくマフラーいらず、流行り廃りなく一着あると毎年きられますリアルムートンよりも扱いやすく軽い着心地。薄手のトップスを中に着ても十分暖かく、フレアデザインなので胴回りもゆったり、袖まわりもゆとりがあるのでボリュームあるトップスの上からも着られます。お値下げ交渉可です。#フェイクファー#ファー#ボア#トレンド#スエード風#ピーチ起毛#軽い#暖かい#アウター#urbanresearch#beams#journalstandard##ships#23区#組曲#をお探しの方
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