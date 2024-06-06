エルベシャプリエ] トートバッグ Herve Chapelier ／紺／ピンク

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商品詳細
●サイズ W49.5×H30.5×D25cm大きめサイズです！持ち手の長さ30cm●開閉/ファスナー式内側/ファスナーポケット×1フランス生まれのナイロンバッグでお馴染み☆【HERVECHAPELIER：エルベシャプリエ】のトートバッグは、軽くておしゃれ、使いやすい、三拍子揃ったパリのエスプリを感じるバッグです。軽く丈夫なナイロンは、スタンダードなナイロンよりも強度、耐久性が増した高品質な素材です。シンプルで飽きのこないデザイン、秀逸のサイジング、そしてカラーリングの美しさが特徴の定番トートは、通学、通勤、ママバッグとして大活躍する人気実力派アイテムです！●鞄の中 少し擦りキズあります！ご確認くださいませ！カラー···紺、ピンク素材···ナイロンカラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)、A3サイズ収納可(大容量)
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