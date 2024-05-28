美品　コーチ　マディソン　レザー　ショルダーバック　イザベル　肩掛け　2way

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COACHのショルダーバック、ハンドバック2wayトートバック人気のマディソン オールレザー イザベルサイズ約33-30-10センチ素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。状態に関しては特筆すべき傷汚れ等はないかと思います。個人的にはかなり綺麗かと思います。あくまでも中古ですのでご理解ください。まだまだ活躍出来る商品かと思います。素人検品ですので見落とし等ご了承下さい。購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋、ストア商品全て鑑定済みですの商品です。商品の状態は当方の個人的な判断になりますのでご了承ください。状態に関しては個人差がある為、画像にてご判断下さい。検品はしておりますが素人ですので当方見落としなどある場合もあります。ご了承ください。あくまでも中古ですので傷、汚れ、擦れ、ひび割れ、変色などある場合があります。画像にてご確認下さい。新品をお求めの方、神経質な方のご購入はお控え下さい。メルカリの特性上、お色、質感、細かな傷や状態など実際に商品をお手に取れないのでイメージと違ったなど起こりやすいです。これに関しては当方では責任を持てませんのでご購入者様の責任、ご判断でお願い致します。トラブル防止の観点より質問等はご購入前にお願い致します。ご購入後のご交渉などは受け付けておりません。宜しくお願い致します。上記の記載をご了承の上、ご購入お願い致します。宜しくお願い致します。素材···牛革(本革)カラー···ブラウン