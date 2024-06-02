タグ付き VUITTON シルク ワンピース 34

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何年か前に国内正規店にて購入したものです。確実正規品になります。着ようと取ってましたが着る機会もないため出品。自宅で試着のみ、その後はカバーに入れてクローゼット保管してました。写真にある、カバーとハンガーもお付けします。素材はシルク100%サイズは34広げた状態での平置き採寸着丈約86、身幅約45、肩幅約32センチ定価43万円程度。即購入やおまとめ買いも大歓迎です！多少のお値引き交渉もご相談ください♪よろしくお願いします(^^)袖丈···袖なし