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タグ付き VUITTON シルク ワンピース 34
商品番号 K18958926387
商品名

タグ付き VUITTON シルク ワンピース 34
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 82,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前に国内正規店にて購入したものです。確実正規品になります。着ようと取ってましたが着る機会もないため出品。自宅で試着のみ、その後はカバーに入れてクローゼット保管してました。写真にある、カバーとハンガーもお付けします。素材はシルク100%サイズは34広げた状態での平置き採寸着丈約86、身幅約45、肩幅約32センチ定価43万円程度。即購入やおまとめ買いも大歓迎です！多少のお値引き交渉もご相談ください♪よろしくお願いします(^^)袖丈···袖なし
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