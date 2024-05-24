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未使用未開封【emur/エミュール】アートフラワー柄フレアスリーブブラウス
商品番号 W89218470089
商品名

未使用未開封【emur/エミュール】アートフラワー柄フレアスリーブブラウス
ブランド名 ロペピクニック
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【emur/エミュール】アートフラワー柄フレアスリーブブラウスメーカー希望小売価格7,689円(税込)38／着丈58(襟ぐり切替含む)|バスト96|ゆき30.5甘くないフラワープリントですっきり仕上がるフリルブラウス。発送時は商品を圧縮して梱包します。ご了承いただける方のみご購入ください。
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