未使用未開封【emur/エミュール】アートフラワー柄フレアスリーブブラウス

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【emur/エミュール】アートフラワー柄フレアスリーブブラウスメーカー希望小売価格7,689円(税込)38／着丈58(襟ぐり切替含む)|バスト96|ゆき30.5甘くないフラワープリントですっきり仕上がるフリルブラウス。発送時は商品を圧縮して梱包します。ご了承いただける方のみご購入ください。