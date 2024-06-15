LOEWE ロエベ トップス カットソー 袖なし コットン シルク 希少 ...

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商品詳細
LOEWEロエベ トップス カットソー 袖なし インナー コットン シルク サイズ S綿 80%絹 20%【使用済み】ホームクリーニングののち、自宅保管しておりました。新品ではありません。襟元はクタッとした感じがあります。ご了承ください。数年以上前のデザインですので、恐らく廃番、デッドストック品です。コレクターの方や、今ないデザインをお探しの方におすすめします。柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏#ロエベ #loewe#ブランド #二手网站#二手物品#二手货#日本二手货#罗意威#secondhand#japanesesecondhand
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