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LOEWE ロエベ　トップス　カットソー　袖なし　コットン　シルク　希少
商品番号 E27163056319
商品名

LOEWE ロエベ　トップス　カットソー　袖なし　コットン　シルク　希少
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベ　トップス　カットソー　袖なし　インナー　コットン　シルク　サイズ　S綿　80%絹　20%【使用済み】ホームクリーニングののち、自宅保管しておりました。新品ではありません。襟元はクタッとした感じがあります。ご了承ください。数年以上前のデザインですので、恐らく廃番、デッドストック品です。コレクターの方や、今ないデザインをお探しの方におすすめします。柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏#ロエベ　#loewe#ブランド　#二手网站#二手物品#二手货#日本二手货#罗意威#secondhand#japanesesecondhand
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