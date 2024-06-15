W CLOSET ホワイト 切替半袖カットソー シンプル 大人 フェミニン

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♡初めに、プロフィールの一読をよろしくお願いします♡WCLOSETの切替半袖カットソーのホワイトです♡新品未使用で、タグ付きです♡ジップロックで梱包を行う予定です♡即購入ok♡不手際があると思いますが、ご了承ください