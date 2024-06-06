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- MAX\u0026Coマックス\u0026コー 高級ブラウス イタリー製 新品
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。マックス\u0026コーの素敵なカットソーになります。￼￼未使用のまま自宅保管しておりました。ご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。身幅約44cm着丈約￼51cmお色はブラック裏地付き￼定価24,150円宜しくお願い致します。#マックスマーラ#セオリー#ICB#レース
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