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【新品半額以下！】スナイデル SNIDEL トップス リボン タグ付き
商品番号 L77154811745
商品名

【新品半額以下！】スナイデル SNIDEL トップス リボン タグ付き
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデル　SNIDELのトップスです。黒の縁取りのリボンがアクセントの可愛いトップスです。ジャケットや、カーデガンの中に着ていただくと、オフィスにもバッチリな一枚です！もちろん一枚で着ても可愛いかと思います。定価12980円のお品です。半額以下で、かなりお得かと思います。肩幅38身幅50着丈50平置き時の採寸です。素人ですので誤差はご了承下さい。カラー···ホワイト柄・デザイン···その他季節感···春、夏
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