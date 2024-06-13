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- 【新品半額以下！】スナイデル SNIDEL トップス リボン タグ付き
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商品詳細
スナイデル SNIDELのトップスです。黒の縁取りのリボンがアクセントの可愛いトップスです。ジャケットや、カーデガンの中に着ていただくと、オフィスにもバッチリな一枚です！もちろん一枚で着ても可愛いかと思います。定価12980円のお品です。半額以下で、かなりお得かと思います。肩幅38身幅50着丈50平置き時の採寸です。素人ですので誤差はご了承下さい。カラー···ホワイト柄・デザイン···その他季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/stealth256076.html
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http://narcologia.ru/goods/voiceless586059.html
タグ付き【SNIDEL スナイデル】バックリボン フリルトップス オフホワイト | フリマアプリ ラクマ
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