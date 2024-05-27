KEIKO KISHI by nosh ライトコート

ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬￼ブラウンがかった、スモーキーなグレーが美しいですよ。襟には紐が入っていますので、調節具合によって色々な表情をお楽しみいただけます。ポケットの部分にピンで留めた跡がございます。ご了承下さいませ。即購入okです。コメントお気軽にどうぞ♪サイズ￼1身幅47着丈75肩幅37袖58n



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