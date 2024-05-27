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新品未使用タグ付き　ケミカルレースカート　タイトスカート　グリーン
商品番号 E32696553903
商品名

新品未使用タグ付き　ケミカルレースカート　タイトスカート　グリーン
ブランド名 ジャスグリッティー
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます◟̆◞̆୨୧˖いいね、コメント、購入の前にプロフィールをご覧ください。可愛くて迷っているためお値下げ不可でお願い致します。新品未使用タグ付きですが、一度人手に渡った物ですので、神経質な方はご遠慮下さい。総丈　約64素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。アプワイザーリッシェリランドチュールジャスグリッティーマイストラーダプロポーションボディドレッシング柄・デザイン···レースシルエット···タイト0068
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