⭐️24時間以内発送⭐️ ロンシャン　プリアージュ s 肩掛け　ネイビー　レッド刺繍

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◎送料無料◎匿名配送即購入大歓迎です♪ロンシャン 誕生70周年記念モデルの特別限定のプリアージュのバックです＾＾内ポケットが広いタイプになります。海外の正規ルートからの並行輸入品です。他にも色々ロンシャン出品中です♪#marcのロンシャン●サイズ約横上部39cm/下部27cm×縦25cm×マチ13.5cm※多少の誤差はご容赦ください。◎A4サイズ収納可能です持ち手が長いので肩掛けしやすいです☺︎●素材ナイロン/レザー開閉種別：スナップ/ファスナー内部様式：オープンポケット×1●色:ネイビー、レッド(刺繍)●ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。予めご了承ください。発送の際は折り畳んでお送りさせていただきますm(__)mご質問等ございましたらお気軽にどうぞ＾＾