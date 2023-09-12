アンテプリマ ミニバッグ 美品！

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商品詳細
カラー···グレーミニバッグです。縦20横22まち5持ち手はワイヤーバッグと同じです。バッグはキラキラした布です。ショルダーチェーンはありません。(使用するため)バッグのみの販売です。よろしくお願い致します。この夏買いました。使用回数2回です。#アンテプリマ#ミニバッグ
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